Устойчивое развитие системы здравоохранения - одна из главных целей государства - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Устойчивое развитие системы здравоохранения - одна из главных целей азербайджанского государства.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член комитета по здравоохранению Солтан Мамедов на церемонии открытия "Саммита управляющих в сфере здравоохранения 2024".

Он отметил, что ранее в Милли Меджлисе был утвержден госбюджет, и одним из основных направлений расходов в нем являются именно расходы на социальную защиту населения и социальное обеспечение.

"Тот факт, что сегодня в государственном бюджете доля расходов на социальную сферу составляет 43 процента, еще раз показывает, что государственная политика под руководством Президента Ильхама Алиева имеет именно социальную направленность. Увеличение годового бюджета системы социальной защиты и здравоохранения также показывает, что устойчивое развитие системы здравоохранения является сегодня одной из главных целей нашего государства", - сказал он.

С.Мамедов отметил, что в этом году увеличение количества услуг в рамках обязательного медицинского страхования на 21 процент, а также увеличение бюджета здравоохранения на 2025 год на 45 процентов, то есть на 621 миллион манатов по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют о том, что этой сфере из года в год придается все большее значение.

"В то же время по сравнению с 2024 годом бюджет на сферу здравоохранения на 2025 год увеличился на более чем 7 процентов, в общей сложности на 133 миллиона манатов. Все это свидетельствует о том, что социальная политика, проводимая государством, служит дальнейшему улучшению благосостояния людей, укреплению их здоровья и развитию нашего здравоохранения", - сказал он.

Было отмечено, что большое значение в реализации политики в сфере здравоохранения имеет работа, проводимая в рамках законодательства.

Как сказал депутат, на государственные программы в бюджете здравоохранения выделено более 300 миллионов манатов, что составляет рост на 14 процентов.

"Это показывает, что государство придает особое значение приоритетным вопросам в сфере здравоохранения. Отрадно, что ряд государственных программ уже регулярно включается в пакет услуг. В результате ряд других важных вопросов находит свое отражение и принимается в качестве государственной программы. Уверен, что эта тенденция приведет к устойчивому развитию пакета услуг и развитию здравоохранения на фоне роста государственного бюджета. Ряд операций, будь то кохлеарная имплантация или трансплантация, сегодня выполняются в рамках пакета ОМС. Это показатель устойчивости развития здравоохранения", - отметил он.

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