Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 23 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в стране делегацию во главе с командующим Сухопутными войсками Турецкой Республики генералом армии Сельчуком Байрактароглу.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Сначала турецкая делегация посетила могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, были возложены венки и цветы, почтена их светлая память.

Поприветствовав турецких гостей на встрече в министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан. Отметив, что Азербайджан и Турция имеют древнюю историю и богатую культуру, министр подчеркнул высокий уровень двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества во всех областях. Была отмечена важность реализации надлежащих мер, связанных с исполнением Шушинской декларации, отражающей дружественные отношения глав двух братских государств. Министр особо подчеркнул роль стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал армии С.Байрактароглу отметил, что организация регулярных взаимных визитов и проведение встреч является проявлением нерушимых дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Было подчеркнуто, что заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня представляет важную значимость в обеспечении слаженности между армиями обеих стран.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией братской Турции.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе армии Азербайджана, была подчеркнута важность проведения совместных учений в повышении профессионализма военнослужащих обеих стран и обмене опытом. Стороны обсудили текущее состояние совместного военного сотрудничества и другие вопросы.

Затем состоялась встреча турецкой делегации с советником министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Бахтияром Эрсаем.

На встрече был проведен подробный обмен мнениями о мерах по приведению Азербайджанской Армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турецкой Республики", - говорится в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!