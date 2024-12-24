Бакинской молодежи представлена новая книга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Со стороны общественного объединения «Региональное развитие» и Бакинского книжного центра была организована встреча с молодежью в ходе которой была представлена новая книга под названием «История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана — Фактор личности».

Как сообщили во вторник Trend в Исполнительной власти города Баку, это издание является продолжением предыдущего издания, посвященного 44-дневной Отечественной войне.

"Она охватывает важнейшие события, произошедшие в Азербайджане за поствоенный период.

В начале мероприятия, на котором присутствовали волонтеры объединения «Региональное развитие», активная молодежь, ветераны войны, общественные деятели минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и погибших за освобождение и территориальную целостность Азербайджана героев. Также был продемонстрирован видеоролик, посвященный созданию книги.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Анар гызы, приветствуя участников, поделилась своими впечатлениями о книге, сказав что говорят, что любое великое явление становится видимым во всей своей полноте лишь с большого расстояния.

"Глубина и масштаб выдающейся политики уважаемого Президента Ильхама Алиева становятся ясны людям только с течением времени. Книга, которую мы собрались здесь представить, является прекрасным инструментом для осознания дальновидной политики Президента Ильхама Алиева",- добавила она.

На мероприятии выступили представитель Общественного объединения «Региональное развитие» Айтадж Аждарли, ветеран Отечественной войны Гадир Дашдемиров, представитель активной молодежи Назрин Гусейнова и другие. Они подчеркнули значимость нового издания для изучения азербайджанской истории, анализа победы и достижений в поствоенный период, а также их правильного донесения до будущих поколений.

В своих выступлениях они отметили, что новая книга «История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана — Фактор личности» является продолжением предыдущего издания, которое завоевало широкую популярность и было опубликовано на 10 языках.

Новая часть посвящена важным событиям, произошедшим в Азербайджане в период после Отечественной войны.

Особое внимание в книге уделено роли Президента Ильхама Алиева,чей выдающийся интеллект и мудрое руководство сделали возможным достижение славной победы и проведение масштабных восстановительных работ.

В книге также рассказывается о широкомасштабных работах по восстановлению культурно-исторического наследия, осуществляемых по инициативе Фонда Гейдара Алиева и его руководителя, Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой.

В свою очередь, Директор Бакинского книжного центра Гюнель Анар гызы поздравила Президента Ильхама Алиева от имени участников мероприятия с его днем рождения, поблагодарив его за великие дела, которые он сделал для Азербайджанского народа",- говорится в сообщении ИВ города Баку.

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