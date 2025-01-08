Завершается реконструкция участка магистрали Алят-Астара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершается капитальная реконструкция участка Еникенд - Билясувар (с 32-го по 103-й км) магистральной автодороги М3 Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Trend.

Согласно информации, протяженность дороги, реконструируемой в соответствии со 2-й технической категорией, составляет 71 км.

Ширина дорожного полотна с двумя полосами движения составляет 15 метров, а ширина проезжей части - 7,5 метра. В рамках проекта уже выполнены земляные работы, строительство дорожного полотна и дорожного основания, укладка нового асфальтобетонного покрытия. Работы по профилированию местности, установке дорожного оборудования и дорожных знаков находятся на завершающем этапе.

Также осуществлено строительство всех искусственных сооружений и водоотводных труб на маршруте. Так, были построены круглые и прямоугольные водоотводные трубы различного диаметра. По проекту также завершено строительство 7 мостов общей протяженностью 338.6 метров.

Строительные работы выполняются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил", по графику и с высоким качеством. Для скорейшего завершения работ по реконструкции на строительную площадку привлечено необходимое количество работников и техники.

Проводимые работы по реконструкции обеспечат комфортное передвижение по дороге, облегчат перевозку пассажиров и грузов, отмечается в сообщении.

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