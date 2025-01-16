Назначен новый директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Акиф Марифли назначен директором Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Как сообщает в четверг Trend, до этого назначения он занимал должность начальника отдела книжной индустрии министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что Акиф Марифли получил степень бакалавра по истории, магистра по истории тюркского мира в Бакинском государственном университете. Продолжил обучение в докторантуре Института востоковедения имени академика Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана.

Является доктором философии по истории. Окончил докторантуру Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики по программе доктора наук.

Трудовую деятельность начал научным сотрудником Института востоковедения, затем продолжил ее в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Работал директором в ООО "AzBookGroup” и ООО "LIBRAFF" и начальником отдела книжной индустрии министерства культуры Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!