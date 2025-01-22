Завершена печать бюллетеней в связи с муниципальными выборами в Азербайджане - Ровзат Гасымов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершена печать бюллетеней в связи с муниципальными выборами, 6 миллионов 52 тысячи 721 бюллетень готовы к доставке в окружные избирательные комиссии.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов на мероприятии, посвященном началу раздачи бюллетеней в окружные комиссии в связи с муниципальными выборами.

Он отметил, что окружные избирательные комиссии должны передать бюллетени в участковые избирательные комиссии не позднее чем за три дня до выборов.

Заместитель председателя добавил, что раздача бюллетеней является одним из последних этапов, проводимых ЦИК перед выборами.

Напомним, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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