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Будут проведены работы по разделению линий на одной из станций бакинского метро

Общество Материалы 30 января 2025 21:30 (UTC +04:00)
Будут проведены работы по разделению линий на одной из станций бакинского метро

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Будут проведены работы по разделению линий на станции "28 Мая" бакинского метро.

Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Trend.

Согласно государственной программе, Единый портал электронных услуг, министерство финансов, министерство экологии и природных ресурсов, Государственный комитет по архитектуре и градостроительству, Исполнительная власть города Баку, Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON), Бакметрополитен в 2025-2026 годах должны обеспечить выполнение строительно-монтажных работ, связанных с разделением "зеленой" и "красной" линий, введением их в эксплуатацию, завершением строительно-монтажных работ.

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