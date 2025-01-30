Будут проведены работы по разделению линий на одной из станций бакинского метро

БАКУ /Trend/ - Будут проведены работы по разделению линий на станции "28 Мая" бакинского метро.

Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Trend.

Согласно государственной программе, Единый портал электронных услуг, министерство финансов, министерство экологии и природных ресурсов, Государственный комитет по архитектуре и градостроительству, Исполнительная власть города Баку, Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON), Бакметрополитен в 2025-2026 годах должны обеспечить выполнение строительно-монтажных работ, связанных с разделением "зеленой" и "красной" линий, введением их в эксплуатацию, завершением строительно-монтажных работ.