Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Видео, размещенные в соцсетях в связи с муниципальными выборами, будут изучены - Мазахир Панахов

Общество Материалы 3 февраля 2025 18:11 (UTC +04:00)
Видео, размещенные в соцсетях в связи с муниципальными выборами, будут изучены - Мазахир Панахов

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Видео, опубликованные в социальных сетях в связи с муниципальными выборами, будут изучены.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает Trend.

Он отметил, что нет необходимости выдвигать жалобы на публикации о выборах в социальных сетях.

"У нас создана рабочая группа по этому поводу, и они изучают каждую из этих публикаций. По каждой будет проведено разбирательство", - добавил Панахов.

Отметим, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 19:00, проголосовали 1 874 810 избирателей, явка избирателей составила 31,45%.

В 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Для наблюдения за муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях было аккредитовано 70 625 наблюдателей. На 1000 избирательных участков были установлены веб-камеры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости