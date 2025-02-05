БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на ряде телеканалов будет осуществляться перевод на язык жестов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О правах лиц с инвалидностью", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Согласно проекту, общенациональные наземные телевизионные вещатели, финансируемые из государственного бюджета, а также имеющие статус общественных вещателей, будут обеспечивать сопровождение программ информационного характера, транслируемых в прайм-тайм, переводом на азербайджанский язык жестов. Перевод на азербайджанский язык жестов будет осуществляться лицами, имеющими соответствующее образование и специальность.

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