Стартовали 9-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте, 21-й чемпионат страны и первенство Баку по тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Национальной арене гимнастики, стартовали 9-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте, 21-й чемпионат страны и первенство Баку по тамблингу.

Как сообщает в пятницу Trend, спортсмены будут бороться за призовые места в разных возрастных категориях на соревнованиях, которые пройдут 14 и 15 февраля.

В соревнованиях по прыжкам на батуте спортсмены выступят в индивидуальной и синхронной программах в следующих возрастных категориях: малыши (2016-2018 гг.), дети (2013-2015 гг.), пре-юниоры (2011-2012 гг.), юниоры (2009-2010 гг.), взрослые (2008 г. и старше).

В соревнованиях по тамблингу спортсмены выступят в индивидуальной и синхронной программах среди малышей (2016-2018 гг.), детей (2013-2015 гг.), пре-юниоров (2011-2012 гг.), юниоров (2009-2010 гг.) и взрослых (2008 и старше). Победители будут определены по сумме 2-х выступлений на квалификационном этапе.

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