Названо количество лиц в Азербайджане, получивших в январе пособия по потере кормильца

БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года в Азербайджане пенсии и пособия по случаю потери кормильца получили 194 тысячи 355 человек.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, из них 137 тысяч 625 человек получили пенсии, а 56 тысяч 730 - пособия.

Отметим, что в январе 2024 года пенсии и пособия по случаю потери кормильца были выплачены более чем 192 тысячам человек. Из них более 134 тысяч получили пенсии и более 57 тысяч - пособия.

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