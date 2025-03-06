В Баку отметили 160-летний юбилей известного просветителя Габиб-бека Махмудбекова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском книжном центре отметили 160-летие Габиб-бека Махмудбекова, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии образования и культуры Азербайджана.

Как сообщили Trend в Исполнительной власти города Баку, в мероприятии, организованном Техническим гуманитарным лицеем номер 2 имени Габиб-бека Махмудбекова, приняли участие известные представители интеллигенции, деятели науки и культуры, работники образования, депутаты Милли Меджлиса, выпускники лицея и члены педагогического коллектива.

Сначала был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни, педагогической и просветительской деятельности Габиб-бека Махмудбекова.

Выступившие на мероприятии директор Института математики и механики Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Мисир Марданов, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Анар Искендеров, народный артист Нуреддин Мехдиханлы, начальник Управления образования города Баку Нармина Гусейнова, директор Технического гуманитарного лицея номер 2 Турана Меджидли, исследователь жизни и деятельности Габиб-бека Махмудбекова, доктор философии по филологии Шараф Джалилли рассказали о жизни и педагогической деятельности просветителя.

Было отмечено, что его жизнь и деятельность были ценным источником вдохновения не только для его современников, но и являются таковыми для сегодняшних поколений. В 1887 году он вместе с Султанмеджидом Ганизаде основал первую русско-мусульманскую школу. Габиб-бек Махмудбеков на протяжении всей жизни занимался важной общественно-просветительской деятельностью, был одним из активных участников разработки новых направлений в развитии народного образования в республике. Будучи гласным Бакинской городской Думы и членом школьной комиссии, в 1906 году он председательствовал на первом съезде учителей Азербайджана как активный участник подготовительных и организационных работ съезда. Когда в Баку был создан Высший педагогический институт, он был заместителем директора, а затем директором, а также организовывал вечерние курсы. Ему принадлежат значительные заслуги как в развитии науки и образования, так и театра в Азербайджане, он был руководителем первой профессиональной театральной труппы.

Выступившие выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за проводимую работу по пропаганде и популяризации наследия просветителя Габиб-бека Махмудбекова, внесшего неоценимый вклад в развитие азербайджанского образования и культуры.

Также на мероприятии выступил представитель рода Габиб-бека Махмудбекова Эльдар Азизов. Заслуженный художник Рза Афшар подарил коллективу лицея созданный им портрет Габиб-бека Махмудбекова.

В заключение была представлена небольшая сценка из одного из любимых произведений Габиб-бека Махмудбекова «Гаджи Гара», а также прозвучала классическая музыка.

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