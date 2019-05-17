Азербайджанская продукция легко экспортируется в страны ЕС - агентство

БАКУ /Trend/ - Экспорт растениеводческой продукции Азербайджана на европейские рынки приобрел большой размах.
Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, существующие требования для вывода азербайджанской продукции на европейские рынки соответствуют международным стандартам: «Азербайджанская продукция легко экспортируется в страны ЕС. Международные структуры признают фитосанитарные сертификаты Азербайджана».
Тахмазли добавил, что Агентство сотрудничает с рядом международных организаций в сфере пищевой безопасности.
Председатель Агентства также отметил, что в стране принята Госпрограмма по пищевой безопасности на первые семь лет, которая в ближайшие годы начнет поэтапно осуществляться при поддержке других государственных органов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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