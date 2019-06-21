Азербайджанские марки были встречены с большим интересом на международной выставке в Китае (ФОТО)

21 июня 2019 16:38 (UTC+04:00)

Баку /Trend/- 11-17 июня в китайском городе Вухан (Центральный Китай, область Хубей) в Международном выставочном центе состоялась Международная выставка – China 2019 World Stamp Exhibition

На выставке, посвященной 70-летию образованию Китайской народной республики, почтовые марки Азербайджана были встречены с большим интересом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ООО Azermarka.

Организация представила на экспозиции марки на тему «символы государственности», «выдающиеся личности», «флора и фауна», «азербайджанский спорт», «древняя и современная архитектура», а также такие другие образцы филателии, как конверты «первого дня», оттиски памятных штемпелей и почтовые карты.

Отметим, что филателисты проявили большой интерес к азербайджанским маркам, особенно много было желающих приобрести марки, посвященные азербайджанским государственным символам, природе, выдающимся личностям и национальным праздникам. Парраллельно,14 июня состоялась конференция на тему «Филателистические инновации в области защиты марок» На конференции выступил программный менеджер Международного почтового союза Ольфа Моккадем и председатель Международной ассоциации по развитию филателии Антон Адильбеков.

В ходе конференции также прошли презентации производителей защищенной типографской продукции.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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