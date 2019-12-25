В Азербайджане ограничивают эксплуатацию дизельных автомобилей

25 декабря 2019 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане идет работа в направлении поощрения экологически чистых автомобилей, поэтапного ограничения использования транспортных средств с истекшим сроком эксплуатации, в частности, автомобилей с дизельными двигателями.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, основная цель Государственной программы "О безопасности в дорожном движении на 2019 - 2023 годы" заключается обеспечение безопасности в транспортной сфере.

"Программой предусмотрены несколько направлений. Одно из них - снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей. Стимулирование эксплуатации экологичных автомобилей, электромобилей, гибридных авто, других автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, например на сжиженном природном газе, имеет важное значение с точки зрения резкого снижения количества выброса выхлопных газов в атмосферу. А это очень важно в крупных городах и мегаполисах", - сказал Саттарзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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