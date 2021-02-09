В Сумгайыте более 50 автобусов переводятся на безналичную оплату проезда

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте способ безналичной оплаты в общественном транспорте будет применяться не только в автобусах, курсирующих в черте города, но и следующих в загородные поселки.

Об этом во вторник сообщили Trend в ИВ города Сумгайыт.

Было отмечено, что безналичная оплата будет применена также в автобусах, следующих в поселки Джейранбатан, "станция Сумгайыт", "Гаджи Зейналабдин Тагиев".

"Теперь сумгайытцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью любой бесконтактной банковской карты и устройств, поддерживающих технологию NFC (смартфоны, "умные" часы и т. д.). В Сумгайыте на 22 маршрутах курсируют 206 автобусов. Более 50 автобусов перейдут на безналичную оплату проезда", - сказали в ИВ.

Отметим, что за последнее время для работы почти на 20 городских маршрутах доставлено более 200 современных автобусов. В рамках совместного проекта Исполнительной власти города Сумгайыт и Pasha Bank внедряется система безналичной оплаты за проезд в городском транспорте. Пассажиры могут оплачивать проезд в общественном транспорте посредством всех банковских, зарплатных, пенсионных карт с бесконтактной функцией, а также устройств с функцией NFC, виртуальными картами и даже картами иностранных банков. Лица, не имеющие таких карт, могут приобрести соответствующие карты для проезда в общественном транспорте. Баланс карты можно пополнить через терминалы eManat и MilliÖn.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)