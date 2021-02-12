Определились основные направления деятельности Экономического совета Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Определились направления деятельности Экономического совета Азербайджанской Республики.
Как сообщает в пятницу Trend, в утвержденном Указом Президента Азербайджана "Положении об Экономическом совете Азербайджанской Республики" определены следующие направления деятельности Совета:
- подготовка предложений по формированию общей стратегии социально-экономического развития страны;
- подготовка рекомендаций по макроэкономической политике, макроэкономической и финансовой стабильности, рамке среднесрочных расходов;
- внесение предложений по разработке программ структурных и институциональных реформ в экономике;
- проведение экспертизы проектов нормативно - правовых актов в сфере экономики с точки зрения стратегии социально-экономического развития.