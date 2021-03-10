"Дочка" ЗАО АЖД доставила экспортные российские грузы в Турцию

БАКУ /Trend/ - ООО ADY Express, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги", транспортировало зерно и пшеничные отруби из России в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщили Trend в ООО, со станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги было отправлено 780 тонн зерна в 13 крытых вагонах.

Кроме того, со станции Шадринск Южно-Уральской железной дороги было транспортировано в Турцию 480 тонн пшеничных отрубей в восьми вагонах-зерновозах

"Через станцию Ялама на российско-азербайджанской границе грузы были доставлены в Беюк-Кесик, а затем на станцию Ахалкалаки в Грузии. После их перевалки поезд был отправлен в турецкий город Карс", - сказали в ООО.

Отметим, что состав с грузом зерна прибыл в пункт назначения, преодолев расстояние в 4,745 тысячи километров, а поезд с пшеничными отрубями - 4,054 тысячи километров.

"Перевозку осуществило ООО ADY Express со своими партнерами - RJD Logistics (Россия), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция)", - добавили в ООО.

"По БТК можно осуществлять бесперебойную перевозку небольших объемов грузов. Ранее судовладельцы были вынуждены ожидать погрузки судна в порту Новороссийск для отправки груза в Турцию. Это приводило к дополнительным расходам. Кроме того, транспортировка по БТК сокращает время доставки грузов в два раза. Грузовладельцы планируют регулярно отправлять такие грузы в Турцию по маршруту Баку-Тбилиси-Карс", - говорится в сообщении ADY Express.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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