На сегодня в Баку в рамках проекта «Наш двор» обустроено около 90 дворов

БАКУ /Trend/ - На сегодня в рамках проекта «Наш двор», реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в Баку обустроено около 90 дворов.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что основная цель проекта заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жителей.

В обустраиваемых дворах с учетом пожеланий и интересов жителей устанавливаются новые лифты, опоры освещения, камеры видеонаблюдения, ремонтируются фасады, крыши и подъезды зданий.

Было подчеркнуто, что реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах столицы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)