В Хачмазском районе организована выставка-продажа ручных изделий женщин-предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана организовало первого июня в Хачмазском районе выставку-продажу изделий ручной работы женщин-предпринимателей.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство, целью выставки, которая была проведена в парке перед офисом «Друг МСБ» в Хачмазе, является поддержка женщин-предпринимателей в продаже своих изделий ручной работы.

На выставке были представлены тканые игрушки, различные аксессуары, мыло, предметы декора и другие изделия ручной работы, изготовленные около 10 женщинами-предпринимателями из Хачмазского района.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)