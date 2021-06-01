В Хачмазском районе организована выставка-продажа ручных изделий женщин-предпринимателей (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана организовало первого июня в Хачмазском районе выставку-продажу изделий ручной работы женщин-предпринимателей.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство, целью выставки, которая была проведена в парке перед офисом «Друг МСБ» в Хачмазе, является поддержка женщин-предпринимателей в продаже своих изделий ручной работы.
На выставке были представлены тканые игрушки, различные аксессуары, мыло, предметы декора и другие изделия ручной работы, изготовленные около 10 женщинами-предпринимателями из Хачмазского района.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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