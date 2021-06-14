Минсельхоз Азербайджана предупредил фермеров в связи с использованием субсидий

БАКУ /Trend/ - Определены размеры штрафов, которые будут применены в отношении лиц, фальсифицирующих информацию с целью получения субсидий на сельскохозяйственное производство и не использующих субсидии по назначению.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве сельского хозяйства, это нашло отражение в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в Кодекс об административных проступках и в изменениях в указ главы государства "О применении закона Азербайджана "Об утверждении Кодекса об административных проступках" за № 96-VQ от 29 декабря 2015 года".

Согласно изменениям, фермеры, получившие субсидию путем преднамеренного ввода неверной информации в информационную систему "Электронное сельское хозяйство" или не использующие субсидию по назначению, будут предупреждены или оштрафованы в 2-4-кратном размере от ущерба, нанесенного административным проступком.

Поправки предусматривают, что минсельхоз уполномочен налагать штрафы за нарушение правил субсидирования сельскохозяйственного производства.

Кроме того, согласно изменениям, внесенным в "Правила субсидирования сельскохозяйственного производства" указом Президента Ильхама Алиева от 12 июня, фермеры, привлеченные к административной ответственности за неиспользование субсидий по назначению, будут лишены права на их получение в течение последующих двух лет.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)