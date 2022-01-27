Производство в промзонах Азербайджана значительно выросло за год - министр

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в промзонах Азербайджана было произведено продукции на 2,4 миллиарда манатов, что на 88,3 процента больше показателя 2020 года.

Как передает Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В прошлом году удельный вес промышленных зон в ненефтяном промышленном производстве вырос до 15,5 процента. Их удельный вес в росте ненефтяного промышленного производства составил 30 процентов, отметил министр.

"Промышленные зоны играют важную роль в диверсификации экономики, особенно в развитии ненефтяной промышленности", - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)