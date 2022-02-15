В Нахчыван будет построена ЛЭП через Зангезурский коридор – ОАО "Азерэнержи" (Эксклюзив) (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - На повестке дня находится вопрос строительства линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 330 киловольт в Нахчыван через Зангезурский коридор.

Об этом сказал пресс-секретарь ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев, отвечая на вопрос Trend.

По его словам, в Джебраильском районе будет построена ЛЭП напряжением 330 киловольт из Агджабеди и Имишли.

«Предусматривается экспорт электроэнергии в Европу через Зангезурский коридор. Планируется строительство ЛЭП напряжением 330 киловольт из Агджабеди до Нахчывана через Зангезурский коридор и экспорт по ней электроэнергии в Турцию, а оттуда - на европейский рынок», - сказал Абдуллаев.

Отметим, что сегодня организована поездка в Агдам представителей азербайджанских СМИ. Журналисты ознакомятся с открытыми Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым два дня назад подстанциями «Агдам-1», «Агдам-2», цифровым центром управления «Карабах», а также с подстанцией «Суговушан» в одноименном поселке Тертерского района.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)