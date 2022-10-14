В Азербайджане вносятся изменения в законодательство в связи с трудовой занятостью женщин

БАКУ /Trend/ - На обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был вынесен законопроект «Об изменениях в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики», представленный в парламент по законодательной инициативе главы государства и предусматривающий изменения с целью обеспечения полного соблюдения принципа гендерного равенства в сфере участия в трудовых отношениях.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно законопроекту, число профессий (должностей) и рабочих мест, где женский труд запрещен действующим законодательством, будет сокращено с 674 до 204, при этом перечень профессий (должностей) и рабочих мест, где запрещен женский труд, будет относиться только к беременным и к женщинам с детьми в возрасте до одного года.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)