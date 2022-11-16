80-90% инфляции объясняется внешними факторами - Талех Кязимов

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев этого года наши стратегические валютные резервы выросли на 6 процентов до более чем 55 миллиардов долларов. Кроме того, резервы Центрального банка выросли на 10,3 процента до 7,8 миллиарда долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) во время обсуждения государственного бюджета на 2023 год.

"В октябре годовая инфляция составила 15,6 процента. По оценкам Центрального банка, около 80-90 процентов инфляции прямо или косвенно объясняется внешними факторами", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)