Зангезурский коридор будет как транспортным, так и энергетическим коридором - Пярвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор будет как транспортным, так и энергетическим коридором.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что планируется транспортировка энергии посредством этого коридора в Нахчыван, а оттуда в Турцию и Европу.

"С 2027 года Азербайджан вдвое увеличит экспорт газа в Европу. С января начата работа с партнерами в этом направлении", - сказал Шахбазов.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)