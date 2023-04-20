Планируется значительное увеличение пропускной способности Среднего коридора до 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Казахстан работает над увеличением пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), более известного как Средний коридор, до 10 миллионов тонн.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании под председательством главы государства.

По его словам, в соответствии с дорожными картами, подписанными с Азербайджаном, Турцией и Грузией, до 2025 года планируется увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 миллионов тонн.

Как отметил премьер-министр, ожидается, что в этом году по Среднему коридору будет перевезено до 2 миллионов тонн грузов.

Ранее заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев сказал, что развитие Среднего коридора положительно скажется на экономике Казахстана и Азербайджана, и Казахстан будет прилагать все усилия для развития этого маршрута.

Он отметил, что реализация этого транспортного маршрута придаст импульс товарообороту.

Отметим, что Средний коридор — международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.