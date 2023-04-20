В период пандемии появились новые пути ведения бизнеса - Энтони Ариганелло

БАКУ /Trend/ - В период пандемии COVID-19 появились новые пути ведения бизнеса.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказал директор Всемирной федерации ассоциаций управления персоналом Энтони Ариганелло на глобальном саммите по HR-сфере в Азербайджане.

«Пандемия COVID-19 принесла много потерь и преподала тяжелый урок, однако она также послужила стимулом для дальнейшего изменения мышления руководителей компаний о рабочем процессе», — сказал Ариганелло.

По его словам, распространенным явлением, в частности, стала работа в удаленном режиме.

Ариганелло рассказал, что в опросе Всемирной федерации ассоциаций управления персоналом, охватившем 660 000 HR-специалистов по всему миру, были выделены три основных направления, которым сейчас уделяется особое внимание в данной сфере. Это - цифровизация, развитие талантов и будущее сферы труда.

Он также подчеркнул важность включения принципов равенства, разнообразия и инклюзивности в политику компаний.