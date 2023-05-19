Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана вырос за год - министр

БАКУ /Trend/ - Рост в последнее время экспортных возможностей ненефтяного сектора является одним из важных показателей диверсификации экономики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В январе-апреле текущего года экспорт ненефтяной продукции вырос на 21,2 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 1,187 миллиарда долларов", - говорится в публикации.

Напомним, что Азербайджан в 2022 году увеличил ненефтяной экспорт на 12,3 процента - до 3,047 миллиарда долларов.

Также ранее сообщалось, что к 2025 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана планируется довести до пяти миллиардов долларов.