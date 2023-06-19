Азербайджан впервые экспортировал полипропилен в Перу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан впервые начал экспорт полипропилена марки "HB 0356" fr в Перу, сообщает в понедельник Trend.

Об этом сообщили в Агентстве развития экономических зон Азербайджана.

Согласно данным агентства, расширяется география экспорта ООО "SOCAR Polymer", резидента Сумгаитского химического промышленного парка, находящегося в ведении агентства.

Так, впервые компания экспортировала на начальном этапе 90 тонн полипропилена в Перу.

Отметим, что ООО" SOCAR Polymer " является одним из крупнейших инвесторов Сумгаитского химического промышленного парка и производит полипропилен и полиэтилен на территории парка. Продукция, производимая на предприятии, на сегодняшний день экспортируется под брендом "Made in Azerbaijan" более чем в 10 стран мира (Китай, Польша, Нигерия, Румыния, Казахстан, Болгария, Турция, Узбекистан, Грузия, Беларусь, Россия, Украина и др.).