Микаил Джаббаров обсудил с ЕБРР инвестиционные возможности Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили перспективы сотрудничества.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что в этой связи в Баку прошла встреча Джаббарова с делегацией во главе с исполнительным директором ЕБРР в Восточной Европе и Кавказском регионе Маттео Патроне.

"Мы обменялись мнениями в области сотрудничества между Банком и нашей страной, обсудили реформы в области стимулирования инвестиций и улучшения деловой среды", - написал министр.