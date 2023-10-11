В Азербайджане будет сформирована система регулирования для обеспечения безопасности товаров и услуг

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет сформирована система регулирования, обеспечивающая безопасность товаров и услуг.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил генеральный директор Азербайджанского института стандартизации Ильхам Байрамов на мероприятии в связи со «Всемирным днем ​​стандартов».

«Стандартизация имеет особое значение в мире и в развитии технологических инноваций. Важность применения стандартов, их расширение является одной из основных целей. В то же время стандартизация способствует решению таких глобальных проблем, как энергетическая безопасность, зеленая экономика, зеленая энергетика, экологическая безопасность, эффективное использование воды, а также безопасность пищевых продуктов. Стандарты играют особую роль в решении всех этих проблем», - сказал он.

Кроме того, Байрамов назвал одной из задач развитие и расширение деятельности по стандартизации в рамках успешной социально-экономической деятельности, реализуемой в стране.

Напомним, что сегодня прошло мероприятие в связи со «Всемирным днем ​​стандартов», организованное Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики и Физико-техническим федеральным институтом (PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.