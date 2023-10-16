БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия достигли соглашения об укреплении сотрудничества в сфере стандартизации и метрологии, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана, в Баку состоялась встреча главы Госслужбы Мамеда Аббасбейли с делегацией во главе с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт) Антоном Шалаевым.

Стороны договорились предоставить доступ к более чем 39 тысячам документов, хранящихся в Российском федеральном информационном фонде по стандартам, с целью непосредственного применения новых стандартов в Азербайджане.

Кроме того, стороны договорились о совместной деятельности в направлении создания новых лабораторий и усовершенствования существующих лабораторий в Азербайджанском институте метрологии.

В ходе встречи была отмечена важность перехода на цифровые технологии в соответствующих сферах, цифровизации рабочих процессов и создания автоматизированных информационных систем, а также обмена опытом между странами.

Отметим, что глава «Росстандарта» Антон Шалаев заявил, что реализация совместных проектов в соответствующей сфере будет способствовать развитию кооперативных отношений между ведомствами.