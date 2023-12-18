Названо количество автомобилей, ожидающих на таможенном посту "Билясувар"

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "Билясувар", расположенном на азербайджано-иранской границе, в настоящее время ожидают проезда 55 автомобилей.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что согласно информации относительно количества транспортных средств, ожидающих на выходе из таможенно-пограничных пунктов, на таможенном посту "Астара" ожидают 48 машин, на таможенном посту "Красный Мост" - 850, на таможенном посту "Мазымгара" - 17, на таможенном посту "Самур" - 12 машин, на таможенном посту "Ханоба" машин нет.

"Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенно-пропускных пунктах, что позволяет им действовать в соответствии с текущей ситуацией на таможенном посту при планировании поездки", - говорится в сообщении агентства.

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