Рекордный показатель в АЖД - впервые перевезено 7 миллионов пассажиров за год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Впервые в истории ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за год был зафиксирован рекордный показатель пассажиропотока – семимиллионный пассажир.

Как сообщили в среду Trend в АЖД, в результате реформ, проведенных в ЗАО в последние годы, в сфере пассажирских перевозок наблюдаются высокие темпы роста.

"Таким образом, цель в шесть миллионов пассажиров, намеченная на 2023 год, была превышена, и впервые за год было перевезено семь миллионов пассажиров. Этот показатель более чем в два раза превышает общую статистику внутригосударственных и международных перевозок до пандемии. Если посмотреть на последние два года, количество пассажиров, перевезенных по железной дороге внутри страны, составило 2,8 миллиона человек в 2021 году и 5,2 миллиона человек в 2022 году.

Представители департамента пассажирских перевозок АЖД поздравили семимиллионного пассажира (Севиль Алимарданова) и вручили ей по этому случаю два билета первого класса (туда и обратно) по внутренним направлениям, а также памятные подарки.

Пассажир С. Алимарданова, в свою очередь, поблагодарила АЖД за безопасное и комфортное движение скоростных пассажирских поездов", - говорится в сообщении ЗАО.

Отметим, что в настоящее время по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в будние дни безопасно и надежно доставляется до места назначения около 31 тысячи пассажиров. Из 10 новых поездов FLIRT, приобретенных у швейцарской компании Stadler Rail Group для обеспечения устойчивости и качества обслуживания, четыре уже находятся в Азербайджане, а шесть планируется ввезти в страну в течение следующего года. Четыре из этих десяти поездов, оснащенных технологиями безопасности нового поколения и рядом инновационных механизмов, будут введены в эксплуатацию с весны 2024 года после прохождения соответствующих процессов испытаний в дорожной инфраструктуре. Это позволит в следующем году комфортно и безопасно доставить на места назначения дополнительно около 300 тысяч пассажиров.

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