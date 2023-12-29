Иранский замминистра сообщил об открытии завтра нового ППП на границе с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Завтра в Астаре состоится открытие нового пограничного пункта пропуска между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра дорог и городского развития и председатель Дорожно-транспортной организации Ирана Дариуш Амани.

По его словам, в мероприятии, которое будет организовано в связи с открытием нового пограничного пункта, примут участие официальные лица двух стран.

По словам Амани, в течение следующих десяти дней будут созданы условия для проезда грузовых автомобилей через пограничный пункт пропуска.

"Открытие нового ППП положит конец очередям из грузовых машин в иранской Астаре и пробкам", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!