Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
15 января
|
1,7
|
22 января
|
1,7
|
16 января
|
1,7
|
23 января
|
1,7
|
17 января
|
1,7
|
24 января
|
1,7
|
18 января
|
1,7
|
25 января
|
1,7
|
19 января
|
1,7
|
26 января
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0107 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0052 маната и составил 1,8490 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
15 января
|
1,8637
|
22 января
|
1,8534
|
16 января
|
1,8561
|
23 января
|
1,8529
|
17 января
|
1,8482
|
24 января
|
1,8470
|
18 января
|
1,8522
|
25 января
|
1,8489
|
19 января
|
1,8508
|
26 января
|
1,8427
|
Средний курс за неделю
|
1,8542
|
Средний курс за неделю
|
1,8490
На этой недели официальный курс маната по отношению к российскому повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений (0,0192 маната за рубль).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
15 января
|
0,0193
|
22 января
|
0,0192
|
16 января
|
0,0194
|
23 января
|
0,0193
|
17 января
|
0,0193
|
24 января
|
0,0192
|
18 января
|
0,0190
|
25 января
|
0,0192
|
19 января
|
0,0191
|
26 января
|
0,0191
|
Средний курс за неделю
|
0,0192
|
Средний курс за неделю
|
0,0192
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0562 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
15 января
|
0,0565
|
22 января
|
0,0563
|
16 января
|
0,0565
|
23 января
|
0,0562
|
17 января
|
0,0564
|
24 января
|
0,0561
|
18 января
|
0,0564
|
25 января
|
0,0562
|
19 января
|
0,0563
|
26 января
|
0,0561
|
Средний курс за неделю
|
0,0564
|
Средний курс за неделю
|
0,0562
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