Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 15 января 1,7 22 января 1,7 16 января 1,7 23 января 1,7 17 января 1,7 24 января 1,7 18 января 1,7 25 января 1,7 19 января 1,7 26 января 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0107 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0052 маната и составил 1,8490 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 15 января 1,8637 22 января 1,8534 16 января 1,8561 23 января 1,8529 17 января 1,8482 24 января 1,8470 18 января 1,8522 25 января 1,8489 19 января 1,8508 26 января 1,8427 Средний курс за неделю 1,8542 Средний курс за неделю 1,8490

На этой недели официальный курс маната по отношению к российскому повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений (0,0192 маната за рубль).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 15 января 0,0193 22 января 0,0192 16 января 0,0194 23 января 0,0193 17 января 0,0193 24 января 0,0192 18 января 0,0190 25 января 0,0192 19 января 0,0191 26 января 0,0191 Средний курс за неделю 0,0192 Средний курс за неделю 0,0192

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0562 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 15 января 0,0565 22 января 0,0563 16 января 0,0565 23 января 0,0562 17 января 0,0564 24 января 0,0561 18 января 0,0564 25 января 0,0562 19 января 0,0563 26 января 0,0561 Средний курс за неделю 0,0564 Средний курс за неделю 0,0562

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!