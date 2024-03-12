Потенциал азербайджано-казахстанских экономических связей достаточно велик - эксперт

БАКУ /Trend/ - Потенциал развития азербайджано-казахстанских экономических связей достаточно велик.

Об этом во вторник сказал Trend эксперт-экономист Халид Керимли.

По его словам, особое место занимают вопросы, связанные с тесным сотрудничеством между Азербайджаном и Казахстаном в области транспорта, сельского хозяйства.

"Азербайджан и Казахстан - страны с широким экономическим потенциалом. Правительства обеих стран проводят важную работу по укреплению регионального сотрудничества посредством транспортных, энергетических и других проектов. Казахстан сильно развился за последние 30 лет", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что за последние годы увеличился транзит продукции Казахстана через Азербайджан.

"В 2022-2023 годах было начато сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном по экспорту казахстанской нефти в Европу по Баку-Тбилиси-Джейхан. Первая партия казахстанской нефти была отправлена из порта Джейхан в прошлом году", - добавил Керимли.

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