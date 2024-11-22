COP for Hope: Высокий уровень проведения COP29 - значительное достижение Азербайджана - ЕБРР (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Кавказе Алкис Вриениос Дракинос.

Он выразил твердую поддержку ЕБРР в борьбе с глобальным климатическим кризисом, подчеркнув острую необходимость коллективных действий.

"Изменение климата — это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно в нашей окружающей среде, будь то экстремальные погодные явления или другие неотложные проблемы", — заявил он.

Дракинос отметил, что участие в этом мероприятии на таком уровне является частью более широкого процесса, в котором мы все объединяемся, признавая, что это глобальная проблема, требующая коллективных усилий: "Сотрудничество — это не просто вариант, а абсолютная необходимость для решения надвигающейся угрозы".

Он также высоко оценил образцовую роль Азербайджана в проведении мероприятия отметив, что особенно рад и гордится тем, что Азербайджан принял у себя это мероприятие.

"Я должен сказать, что организация этого COP прошла исключительно гладко, и я передаю свои поздравления организационному комитету. Проведение мероприятия такого масштаба — значительное достижение на мировой арене, и Азербайджан может этим гордиться", - сказал региональный директор ЕБРР.

Дракинос подчеркнул значительный прогресс ЕБРР в процессе становления экологически ориентированным банком. "По меньшей мере 50 процентов нашего финансирования приходится на "зеленую" сферу. Это обязательство, которое мы взяли на себя в рамках Парижского соглашения несколько лет назад, и мы активизировали наши усилия. Начиная с 2022 и 2023 годов, мы достигли нашей цели, а в этом году определили новые цели и работаем для их достижения", - пояснил он.