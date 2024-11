AЖД и китайский порт Сиань расширяют сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) состоялась встреча с делегацией международного порта Сиань КНР.

Как сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на встрече председатель АЖД Ровшан Рустамов отметил, что между Азербайджаном и Китаем развивается сотрудничество в области грузоперевозок по Среднему коридору, ярким примером чего является то, что впервые экспортные грузы были отправлены из Баку железнодорожным транспортом в Китай.

Было отмечено, что с этим историческим событием экономические и транспортные связи двух стран вступили в новый этап. Осуществление грузоперевозок как с Востока на Запад, так и в обратном направлении еще больше повышает эффективность Среднего коридора. АЖД также заинтересовано в интенсивном развитии сотрудничества с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь" и Евразийского транспортного маршрута.

Согласно информации, АЖД реализует ряд важных проектов с целью превращения Азербайджана в международный транспортно-логистический хаб и увеличения грузоперевозок по международным коридорам, проходящим через страну. Расширение железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс и увеличение пропускной способности до 5 миллионов тонн в год позволяют нарастить грузоперевозки в направлении Восток-Запад.

Директор комитета управления международного порта Сиань ("Xi'an International Port") Китая Сун Имин и генеральный директор "Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co Ltd" Юань Сяоцзюнь сообщили, что придают особое значение развитию сотрудничества с транспортно-логистическими структурами Азербайджана, в том числе с АЖД, подчеркнули важность расширения сотрудничества в направлении увеличения объёмов грузов по Среднему коридору.

Отметим, что первый экспортный блок–поезд Баку-Сиань состоит из 62 40-футовых контейнеров. Этот груз будет доставлен через Казахстан в порт Сиань, один из крупнейших сухопутных портов Китая. Первоначально в рамках проекта до конца этого года по указанному маршруту в Китай планируется отправить в общей сложности 15 тысяч тонн экспортных грузов, то есть 600 контейнеров.

Напомним, что с начала 2024 года из Китайской Народной Республики в Азербайджан было отправлено 280 контейнерных блок-поездов. До конца этого года планируется принять более 300 контейнерных блок-поездов из Китая по соответствующему маршруту. К 2025 году количество блок-поездов планируется увеличить более чем в 3 раза и довести до 1000.

