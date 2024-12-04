Упраздняются две компании "Азерконтракта"

БАКУ /Trend/ - Упраздняется специализированная компания "Азерлизинг" Государственной контрактной корпорации ОАО "Азерконтракт".

Как сообщает Trend, об этом говорится в газете "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики.

Согласно информации, кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: Баку, Хатаинский район, проспект 8 Ноября, дом 108.

Отметим, что компания "Азерлизинг" была зарегистрирована в 2007 году. Законным представителем компании является Алиев Ахлият Ибрагим оглу.

В то же время Государственная контрактная корпорация ОАО "Азерконтракт" объявила об упразднении оптового объединения "Azərətsüd". Кредиторы в течение двух месяцев могут предъявить свои требования по адресу: Az1029, город Баку, Низаминский район, проспект Г.Алиева, 6-я Поперечная улица.

Следует отметить, что оптовое объединение "Azərətsüd" было взято на государственную регистрацию в 2007 году. Законным представителем объединения с уставным капиталом в размере 1911,47 маната является Фараджуллаев Алигейдар Шамиль оглу.

Напомним, что ранее сообщалось об упразднении Государственной контрактной корпорации "Открытое акционерное общество "Азерконтракт".

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