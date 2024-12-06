Эксперты Гарвардского университета высоко оценили реформы в Азербайджане в сфере заработной платы

БАКУ /Trend/ - Центр GrowthLab Гарвардского университета высоко оценил реформы в Азербайджане в сфере заработной платы.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, реализуемые на рынке труда Азербайджана реформы привлекают внимание специалистов всего мира. Результаты реформ налоговой системы, начавшиеся в 2019 году и основанные на механизмах стимулирования рынка труда, получили высокую оценку экспертов Гарвардского университета. Проанализировав показатели реформ в рамках проекта диагностической оценки экономики Азербайджана, Центр Growth Lab Гарвардского университета отметил успехи нашей страны в этом направлении в качестве положительного примера.

По мнению экспертов, реформы, проведенные Государственной налоговой службой при министерстве экономики и опирающиеся на политику стимулирования рынка труда, способствовали достижению значительного прогресса в направлении легализации трудовых отношений в Азербайджане. Упрощены правительственные процедуры, созданы условия для субъектов бизнеса, позволяющие комфортно и с меньшими затратами легализовать свою деятельность. (https://www.taxes.gov.az/en/page/salary).

Отметим, что по всем ключевым показателям результатов реформ наблюдаются положительные изменения. Введенные в налоговое законодательство стимулы позволили добиться значительного, на 32,1%, роста числа официальных трудовых договоров. За 5 лет взносы по обязательному государственному социальному страхованию выросли в 2,2 раза, что привело к увеличению доходов социальных фондов и снижению финансовой нагрузки на госбюджет. В целом реформы положительно повлияли на экономический оборот, способствовав росту операций "предприниматель-предприниматель" и "предприниматель-потребитель" в ненефтяном секторе.

Эксперты Гарвардского университета считают это хорошим примером, демонстрирующим эффективность стимулов для легализации бизнеса. Благодаря проведению правильной политики можно добиться значительных успехов в сфере легализации трудовых отношений, и другие страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, должны рассмотреть подход Азербайджана в качестве потенциальной модели.

Информация о проведенных исследованиях размещена в социальных сетях Центра Growth Lab Гарвардского Университета:

https://www.facebook.com/100094629804741/posts/426776873819969/?mibextid=WC7FNe&rdid=pxWXSYQqkpgn1vA6

https://x.com/HarvardGrwthLab/status/1864804904923234548

Ссылка на видеоролик Центра Growth Lab Гарвардского Университета, посвященный анализу реформ в сфере заработной платы в Азербайджане: https://bit.ly/4ggo9xr

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