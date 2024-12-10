Ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь текущего года ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 1,9% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составил 3,1 млрд долларов США. В период с января по ноябрь 2024 года производство продуктов питания выросло на 12,3%, до 923 миллионов долларов США.

Об этом говорится в предварительных данных, опубликованных в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации, сообщает Trend.

За 11 месяцев текущего года экспорт сахара и кондитерских изделий из сахара вырос на 65,4%, составив 37,5 млн долларов США, хлопкового волокна - на 52,6%, до 170 млн долларов США, растительных масел и жиров - на 32%, до 25,5 млн долларов США, драгоценных металлов - на 29%, до 189,8 млн долларов США, продукции химической промышленности - на 19,6%, до 265,6 млн долларов США, спиртных и безалкогольных напитков - на 13,5%, до 64,4 млн долларов США, чая - на 1,6%, до 6 млн долларов США, черных металлов - на 1,9%, до 48,2 млн долларов США, алюминия и изделий из него - на 1,5%, до 182,7 млн долларов США.

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