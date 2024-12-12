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ЦБА отозвал лицензию одной из инвестиционных компаний

Экономика Материалы 12 декабря 2024 14:54 (UTC +04:00)
ЦБА отозвал лицензию одной из инвестиционных компаний

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Отозвана лицензия ОАО "Инвестиционная компания Plato capital and co.".

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Центральный банк Азербайджана.

Было отмечено, что лицензия аннулирована в соответствии со статьей 70.1.6 закона Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" за неисполнение указаний Центрального банка по устранению нарушений в деятельности компании.

Отметим, что согласно статье 70.3 закона Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг", инвестиционная компания, лицензия которой аннулирована, упраздняется в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики.

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