В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров

БАКУ /Trend/ - Число трудовых договоров в Азербайджане на первое декабря 2024 года превысило 1,884 миллиона, сообщает Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана, этот показатель вырос на 482,19 тысячи по сравнению с началом 2019 года.

Отметим, что в частном секторе ненефтяной отрасли количество трудовых договоров выросло по сравнению с 2019 годом на 450,21 тысячи и составило более 990,134 тысячи.

Напомним, что по состоянию на первое января 2024 года число трудовых договоров в Азербайджане составляло 1,808 миллиона.