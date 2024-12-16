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В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров

Экономика Материалы 16 декабря 2024 07:06 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров
Фото: Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Число трудовых договоров в Азербайджане на первое декабря 2024 года превысило 1,884 миллиона, сообщает Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана, этот показатель вырос на 482,19 тысячи по сравнению с началом 2019 года.

Отметим, что в частном секторе ненефтяной отрасли количество трудовых договоров выросло по сравнению с 2019 годом на 450,21 тысячи и составило более 990,134 тысячи.

Напомним, что по состоянию на первое января 2024 года число трудовых договоров в Азербайджане составляло 1,808 миллиона.

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