Назван объем торговых операций между Азербайджаном и США

БАКУ /Trend/ - Объем торговых операций между Азербайджаном и США в январе-октябре этого года составил 1 миллиард 507 миллионов 398 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, это на 672 миллиона 317 тысяч долларов США (80,5%) больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот с США составил 3,50% от общего торгового оборота Азербайджана.

За 10 месяцев Азербайджан экспортировал в США продукции на сумму 129 тысяч 961 доллар США, что на 98,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре текущего года Азербайджан увеличил импорт продукции из США на 67,1% по сравнению с прошлым годом, до 1 миллиарда 377 миллионов 436 тысяч долларов США. За этот период импортные операции с США составили 7,34% от общего импорта страны.

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