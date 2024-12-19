Стали известны доходы Азербайджана от экспорта овощей и фруктов

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал 610 тысяч 27 тонн фруктов и овощей на сумму 628 миллионов долларов.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 13 миллионов 188 тысяч долларов США (2,1%) меньше по стоимости и на 31 713 тонн (4,9%) меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 11 месяцев экспорт фруктов и овощей составил 2,58% от общего экспорта, 20,32% - от экспорта в ненефтяном секторе Азербайджана.

При этом в январе-ноябре текущего года в Азербайджан импортировано 325 850 тонн фруктов и овощей на сумму 246 млн 470 тысяч долларов США, что в стоимостном выражении больше на 45 млн 639 тысяч долларов США (22,7%), а по объему - на 13 190 тонн (4,2%) по сравнению с показателями прошлого года.

За 11 месяцев импорт фруктов и овощей составил 1,27% от общего импорта Азербайджана.

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