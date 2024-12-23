В Баку проходит конференция Азербайджано-турецкого объединения деловых людей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкое объединение деловых людей (ATIB) проводит в Баку конференцию на тему "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы, как одно из основных направлений подхода к экологическому, социальному и корпоративному управлению".

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии принимают участие председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Орхан Мамедов, заместитель председателя правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Хасиль Аббасов, заместитель начальника Службы государственной инспекции труда Нармин Мирзоева, депутаты Милли Меджлиса (парламент), а также бизнесмены из Азербайджана и Турции.

После конференции запланировано проведение ежегодного общего собрания правления ATIB.

Отметим, что Азербайджано-турецкое объединение деловых людей периодически проводит мероприятия на различные темы с целью повышения осведомленности своих членов-представителей двух братских стран о проводимых реформах в экономической и социальной сфере, изменениях в соответствующих законодательных актах, а также поддержки их деятельности в соответствии с приоритетами развития страны.

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