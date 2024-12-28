Обнародован график работы банков Азербайджана в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - В нерабочие дни с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года будут работать некоторые филиалы и отделения банков и ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк.

"В целях обеспечения постоянного доступа к услугам обмена валюты граждан страны и туристов, находящихся в праздничные дни в нашей стране, в общей сложности 97 точек продажи 13 банков (в том числе 8 точек по 3 банкам в 24-часовом режиме), 68 отделений ООО "Азерпочт", 7 обменных пунктов, получивших лицензию на обмен валюты, будут обслуживать клиентов (в том числе 2 в 24-часовом режиме)", - отмечается в сообщении.

График работы в праздничные дни:

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Пункты обмена валют