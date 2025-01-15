Доходы бюджета Нахчывана выросли

БАКУ /Trend/ - В прошлом году доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики составили 261,5 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате Нахчывана.

Было отмечено, что это на 41,8% больше, чем в 2023 году.

Расходы бюджета за этот период составили 429,6 млн манатов. Это на 22,4% меньше, чем год назад.

Было отмечено, что в прошлом году в банках находились вклады на сумму 24,4 миллиона манатов.

Согласно данным, это на 51,1% больше, чем в 2023 году.

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